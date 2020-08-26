Владимир Путин поручил проверить БСК после событий на Куштау

Компания, о которой я только что сказал, контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. В первую очередь надо думать о людях, о рабочих местах и социальной сфере, а бесконтрольное выкачивание денег безо всяких обязательств – это такая печальная история. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание, которые выразили свое недоверие тому, что происходит на месте, они в значительной мере правы.

Владимир Путин