Владимир Путин поручил проверить БСК после событий на Куштау
На ситуацию с БСК обратил внимание Владимир Путин.
Президент России прокомментировал ситуацию вокруг содового производства в Стерлитамаке. Глава государства в курсе происходящего в Башкирии.
Путин поручил региональным властям максимально объемно проверить деятельность БСК. К этой работе он попросил подключиться и представителей прокуратуры: Путина интересует сделка десятилетней давности, из-за которой активы компании перешли в частные руки.
Компания, о которой я только что сказал, контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. В первую очередь надо думать о людях, о рабочих местах и социальной сфере, а бесконтрольное выкачивание денег безо всяких обязательств – это такая печальная история. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание, которые выразили свое недоверие тому, что происходит на месте, они в значительной мере правы.