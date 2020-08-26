Радий Хабиров поблагодарил Путина за интерес к проблеме БСК

Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным. После изучения нами сделок, в результате которых у республики осталось лишь 38% акций БСК, у нас появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб. Уверен, что в ближайшее время справедливость восторжествует и «Сода» снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономический проблем Башкортостана. Варианты же решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение

Радий Хабиров