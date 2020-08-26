Радий Хабиров поблагодарил Путина за интерес к проблеме БСК
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Президента России за неравнодушие к проблемам региона.
Ранее руководитель государства во время совещания поручил властям и прокуратуре проверить процедуру перевода содовой компании в частные руки. Хабиров отметил, что большинство документов изучено, и уже есть четкое понимание: государству нанесен значительный ущерб.
Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным. После изучения нами сделок, в результате которых у республики осталось лишь 38% акций БСК, у нас появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб. Уверен, что в ближайшее время справедливость восторжествует и «Сода» снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономический проблем Башкортостана. Варианты же решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение