В Башкирии первые резиденты зоны «Алга» защитили свои проекты

Первые резиденты особой экономической зоны «Алга» в Башкортостане защитили свои проекты. Это компании «Аркада» и «М Синтез». Решение принято на первом экспертном совете, которое провел первый вице-премьер, руководитель аппарата правительства республики Илшат Тажитдинов.
С представителями резидентов подписаны соглашения. Компания «М Синтез» планирует производить присадки из отечественного сырья для предприятий нефтепереработки. Будет создано свыше 100 рабочих мест, объем инвестиций – более 5,5 млрд рублей. Компания «Аркада» намерена вложить 680 млн рублей в строительство современной швейной фабрики по производству рабочей одежды. Количество рабочих мест – 800.
Напомним, особая экономическая зона «Алга» расположена в Ишимбайском и Стерлитамакском районах на территории в 500 га. До 2025 года будет построена инженерная, транспортная, социальная инфраструктуры. Из бюджетных и внебюджетных источников выделяется 6,3 млрд рублей.