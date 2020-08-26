В Башкирии первые резиденты зоны «Алга» защитили свои проекты

Напомним, особая экономическая зона «Алга» расположена в Ишимбайском и Стерлитамакском районах на территории в 500 га. До 2025 года будет построена инженерная, транспортная, социальная инфраструктуры. Из бюджетных и внебюджетных источников выделяется 6,3 млрд рублей.