В Башкирии открылась 8-я академия «Территория женского счастья»

Академия «Территория женского счастья» сегодня открылась в Чишмах. Праздник развернулся в  районном доме культуры. Это уже восьмой по счету  муниципалитет, который принимает у себя проект. Для прекрасной половины приготовили мастер-классы. Среди спикеров психологи, неонатологи, эксперты в области красоты и здоровья.

Мастер-класс от чемпионки мира по фехтованию на колясках. В доме культуры Альбина Давлятова рассказывает подрастающему поколению про свои достижения. Можно не только изучить спортивную историю района, но и надеть экипировку. На столе десятки медалей. Но самое главное в жизни именитой фехтовальщицы сейчас семья. Именно в этом, по словам Альбины, и заключается женское счастье.

Это любящий муж, это ребенок, это любимая работа, чтобы моя работа была моим хобби. Разумеется, мне повезло с первым, со вторым и третьим, слава богу.

Альбина Давлятова, чемпионка мира по фехтованию на колясках

Трудолюбивые, женственные и в то же время сильные. Они успевают не только хранить семейный очаг, но и находят время для себя. Сегодня для прекрасной половины в Чишмах открылась академия «Территория женского счастья». Муниципалитет стал восьмой точкой проекта. Гости могли посмотреть выставку местных рукодельниц, были организованы  разные активности: говорили про женское здоровье, самореализацию, про семью, детей и взаимоотношения.

Получилось очень красиво, очень теплая территория. Очень радует, что было много площадок, которые именно были востребованы женщинами именно Чишминского района по требованиям, которые они попросили. И, конечно, она была немножко особенной,  потому что к нам приехали гости из Москвы с акцией «Время добрых дел», которые привезли нашим учреждениям, нуждающимся семьям большую поддержку.

Каринэ Хабирова

Также в рамках праздника в Чишмах фонду «Территория счастья» передали гуманитарный груз для детей-воспитанников интернатов. «Время добрых дел» – это всероссийская акция, благодаря которой удалось собрать 27 миллионов рублей. Детскую мебель, одежду, канцтовары и игрушки получат регионы России, в том числе и дети Республики Башкортостан.