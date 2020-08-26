В Башкирии открылась 8-я академия «Территория женского счастья»

Академия «Территория женского счастья» сегодня открылась в Чишмах. Праздник развернулся в районном доме культуры. Это уже восьмой по счету муниципалитет, который принимает у себя проект. Для прекрасной половины приготовили мастер-классы. Среди спикеров психологи, неонатологи, эксперты в области красоты и здоровья.
Мастер-класс от чемпионки мира по фехтованию на колясках. В доме культуры Альбина Давлятова рассказывает подрастающему поколению про свои достижения. Можно не только изучить спортивную историю района, но и надеть экипировку. На столе десятки медалей. Но самое главное в жизни именитой фехтовальщицы сейчас семья. Именно в этом, по словам Альбины, и заключается женское счастье.
Трудолюбивые, женственные и в то же время сильные. Они успевают не только хранить семейный очаг, но и находят время для себя. Сегодня для прекрасной половины в Чишмах открылась академия «Территория женского счастья». Муниципалитет стал восьмой точкой проекта. Гости могли посмотреть выставку местных рукодельниц, были организованы разные активности: говорили про женское здоровье, самореализацию, про семью, детей и взаимоотношения.
Также в рамках праздника в Чишмах фонду «Территория счастья» передали гуманитарный груз для детей-воспитанников интернатов. «Время добрых дел» – это всероссийская акция, благодаря которой удалось собрать 27 миллионов рублей. Детскую мебель, одежду, канцтовары и игрушки получат регионы России, в том числе и дети Республики Башкортостан.