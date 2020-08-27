Путин: БСК нужно думать о людях, а не о выкачивании средств

Владимир Путин сегодня прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией. 

Президент России попросил федеральных и региональных чиновников совместно с прокуратурой проверить сделку по передаче активов компании в частные руки, которая произошла порядка 10 лет. По мнению Президента России, к акционерам может возникнуть ряд вопросов. 

В особенности Путин акцентировал внимание на "чудесном" размытии доли государства в производстве. В результате сделки доля Башкирии на предприятии упала с 62 до 38 процентов. 

Деньги идут туда, где проживают акционеры, на кипрские счета, во Францию и Швейцарию. Жить можно где угодно, но если работаете в России, нужно подумать о людях на предприятии, о будущих рабочих местах, социальной сфере и инфраструктуре. Похоже, что цель акционеров не долгосрочное развитие, это выкачивание средств любой ценой и как можно большем объеме.

Владимир Путин

По итогу совещания глава государства поручил генпрокуратуре подробно изучить сделку по слиянию предприятий. Напомним, в состав АО "БСК" сейчас входит три крупных предприятия. 