Путин: БСК нужно думать о людях, а не о выкачивании средств

Владимир Путин сегодня прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией.
Президент России попросил федеральных и региональных чиновников совместно с прокуратурой проверить сделку по передаче активов компании в частные руки, которая произошла порядка 10 лет. По мнению Президента России, к акционерам может возникнуть ряд вопросов.
В особенности Путин акцентировал внимание на "чудесном" размытии доли государства в производстве. В результате сделки доля Башкирии на предприятии упала с 62 до 38 процентов.
По итогу совещания глава государства поручил генпрокуратуре подробно изучить сделку по слиянию предприятий. Напомним, в состав АО "БСК" сейчас входит три крупных предприятия.