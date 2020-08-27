Путин: БСК нужно думать о людях, а не о выкачивании средств

Деньги идут туда, где проживают акционеры, на кипрские счета, во Францию и Швейцарию. Жить можно где угодно, но если работаете в России, нужно подумать о людях на предприятии, о будущих рабочих местах, социальной сфере и инфраструктуре. Похоже, что цель акционеров не долгосрочное развитие, это выкачивание средств любой ценой и как можно большем объеме.

Владимир Путин