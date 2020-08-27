Радий Хабиров назвал сумму ущерба Башкирии от БСК

Деньги фактически выметались из предприятия. Наблюдались серьезные экологические проблемы, связанные с загрязнением среды. Сегодня у нас вся республика признательна президенту. Потому что это на самом деле такая поддержка людей, которые стремились к справедливости. Было справедливо то, что принадлежит государству должно принадлежать государству или, по крайней мере, отчуждено справедливыми ценами. Поэтому мы провели и уже направили в прокуратуру обращение о том, что на наш взгляд, эта сделка незаконная, несправедливая и что, самое главное угрожающе в этой истории, что республике нанесён ущерб. Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит и, наверное, этим тоже будут заниматься коллеги с прокуратуры, правоохранительных органов, но ущерб мы оцениваем более чем несколько десятков миллиардов рублей.

Радий Хабиров