В Башкирии трое мужчин избили нового знакомого

Накануне в Стерлитамаке трое мужчин избили нового знакомого. Инцидент произошел на улице Комсомольской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Нападавшие были задержаны по горячим следам. Ими оказались 34 и 44-летние ранее судимые горожане. Еще одного участника потасовки сейчас разыскивают полицейские.

33-летний потерпевший в нетрезвом состоянии подошел к компании из трех мужчин и женщины и предложил им выпить. Вскоре новые знакомые начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между потерпевшим и 44-летним мужчиной возник конфликт.

Последний, не сдерживая эмоции, ударил оппонента по лицу, после чего вырвал его рюкзак. Его приятели подключились к потасовке. Женщина из компании в стороне не осталась - она пыталась разнять драчунов. Однако мужчины все же повалили горожанина на асфальт. После компания скрылась.

пресс-служба МВД по Башкирии

В рюкзаке одного из нападавших находились личные вещи потерпевшего. По факту нападения возбуждено уголовное дело.