В Башкирии трое мужчин избили нового знакомого

Накануне в Стерлитамаке трое мужчин избили нового знакомого. Инцидент произошел на улице Комсомольской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Нападавшие были задержаны по горячим следам. Ими оказались 34 и 44-летние ранее судимые горожане. Еще одного участника потасовки сейчас разыскивают полицейские.
33-летний потерпевший в нетрезвом состоянии подошел к компании из трех мужчин и женщины и предложил им выпить. Вскоре новые знакомые начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между потерпевшим и 44-летним мужчиной возник конфликт.
В рюкзаке одного из нападавших находились личные вещи потерпевшего. По факту нападения возбуждено уголовное дело.