В Башкирии трое мужчин избили нового знакомого

Последний, не сдерживая эмоции, ударил оппонента по лицу, после чего вырвал его рюкзак. Его приятели подключились к потасовке. Женщина из компании в стороне не осталась - она пыталась разнять драчунов. Однако мужчины все же повалили горожанина на асфальт. После компания скрылась.

пресс-служба МВД по Башкирии