Житель Башкирии пытался угнать машину, чтобы съездить за картошкой

Накануне в Октябрьском произошел курьезный случай - мужчина пытался угнать машину, чтобы съездить за картошкой. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

Хозяйка автомобиля рассказала росгвардейцам о том, что неизвестный мужчина проник в салон её автомобиля и пытается угнать его. Заметив стражей порядка, злоумышленник заблокировал двери машины изнутри и попытался скрыться. Он проехал несколько метров, после чего был задержан.