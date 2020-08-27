В Башкирии обнаружен очаг опасного растения

Сотрудники Россельхознадзора во время рейда обнаружили на земельном участке в Хайбуллинском районе очаги горчака ползучего. Корни растения выделяют фенол и пагубно влияют на растущие рядом культуры.

Пашня, площадью в 601 гектар была засеяна ячменем. В республике это первый очаг горчака ползучего, возможно, он попал вместе с семенами.