В Башкирии обнаружен очаг опасного растения

Сотрудники Россельхознадзора во время рейда обнаружили на земельном участке в Хайбуллинском районе очаги горчака ползучего. Корни растения выделяют фенол и пагубно влияют на растущие рядом культуры.
Пашня, площадью в 601 гектар была засеяна ячменем. В республике это первый очаг горчака ползучего, возможно, он попал вместе с семенами.
Мука, полученная из культур, в которую попал сорняк, будет горчить, как и коровье молоко, если животные употребят его в пищу, а лошади вовсе могут погибнуть. Чтобы не допустить роста растения, на участке введен карантинный режим.