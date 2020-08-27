В Башкирии тракторист наехал на спящего в поле мужчину

25 августа недалеко от деревни Соколовка в Шаранском районе Башкирии произошёл несчастный случай. Тракторист наехал на спящего в бурьяне местного жителя. Подробности инцидента рассказали корреспонденты «КП-Уфа».
Известно, что тракторист совершал работы в поле. Он не заметил спящего в бурьяне 47-летнего мужчину. Из-за наезда трактора пострадавший получил множественные травмы.
К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой. После выяснилось, что спящий мужчина был сильно пьян.