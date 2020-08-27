Полиция Башкирии заявила о желании сотрудничать с хакерами

Полиция Башкирии заявила о том, что готова сотрудничать с «белыми» хакерами для раскрытия преступлений в Интернете. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления МВД Олег Олейник.

В последнее время в Башкирии участились случаи интернет-афёр. Полиция готова сотрудничать с волонтёрами-экспертами для расследования таких преступлений.

По словам Олега Олейника, больше всего интернет-преступность процветает в DarkNet (скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, с использованием сторонних протоколов и портов). В этой сети распространяют базы данных, продают наркотики, оружие, распространяют порнографию.