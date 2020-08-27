«Куштау может стать символом народного единения»: шеф-редактор Артём Валиев

«Куш» по-башкирски означает «единство». Гора Куштау, которую, благодаря активной жизненной позиции наших жителей, удалось не отдать в разработку, может стать такой идеологической платформой для объединения всей Башкирии, в которой проживают не только башкиры, но и 150 других народов. Это был многонациональный протест против разработки Куштау, и Глава республики Радий Хабиров, по сути, поставил в нем точку, приехав на место и сказав, что на гору никто не зайдет, пока не будет найден компромисс. Компромисс не найден, поэтому гора будет сохранена для жителей республики, для потомков, и она действительно может стать символом народного единения всех жителей республики, которые вышли на протест и которые болели за Куштау дистанционно.Что касается заявления Владимира Путина, жители республики в основном восприняли очень позитивно. Не только жители Стерлитамака, но жители и других районов, которые переживают за шихан. Глава республики Радий Хабиров сказал, что справедливость должна восторжествовать. Сейчас работает юридическая группа Минземимущества Башкирии, которая проверяет законность всех сделок, там была целая цепочка сделок в 2014 году, в результате которых Башкирская содовая компания (раньше называлась просто «Сода») перешла в руки частных акционеров, а республиканский пакет акций был размыт с 60 с лишним процентов до 38 процентов. Фактически, в результате каскада этих сделок республика потеряла контроль над предприятием и теперь не имеет по большому счету рычагов управления, связанных с правами главного акционера. То есть главным акционером республика быть перестала. Я думаю, что заявление Владимира Путина — это консолидированная позиция, учитывая бэкграунд Радия Хабирова. Он долгое время работал в Администрации Президента России, в управлении внутренней политики с 2008 по 2016 годы, и достаточно детально знаком со всеми внутренними процессами в Администрации Президента, взаимодействиями между башнями Кремля. Поэтому все заявления, которые сделал Радий Хабиров, и последнее заявление Владимира Путина, я думаю, по сути это один и тот же политический процесс, разные его стороны, региональный и федеральный аспект, но, по сути, это движение в одном направлении — в восстановлении справедливости по акциям Башкирской содовой компании.

Артём Валиев, шеф-редактор объединенной редакции медиахолдинга «Башинформ»