В Башкирии лучшие работники ЖКХ получат денежное вознаграждение

Лучшие жилищники получат денежное поощрение. В столице Башкортостана учреждают городскую награду для работников ЖКХ.

Почётному работнику жилищно-коммунального хозяйства Уфы достанется удостоверение и нагрудный знак, а также разовая денежная премия. Ее сумма составит 50 тыс рублей.

Звание будут присваивать работникам, чей стаж составляет не менее 20 лет в ЖКХ, при этом имеющим личные заслуги в части освоения и внедрения рационализаторских методов организации и повышении механизации труда, обеспечения надёжной эксплуатации коммунальных объектов и оборудования, а также оказания качественных услуг населению.