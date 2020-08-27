В Башкирии лучшие работники ЖКХ получат денежное вознаграждение

Лучшие жилищники получат денежное поощрение. В столице Башкортостана учреждают городскую награду для работников ЖКХ.
Почётному работнику жилищно-коммунального хозяйства Уфы достанется удостоверение и нагрудный знак, а также разовая денежная премия. Ее сумма составит 50 тыс рублей.
Звание будут присваивать работникам, чей стаж составляет не менее 20 лет в ЖКХ, при этом имеющим личные заслуги в части освоения и внедрения рационализаторских методов организации и повышении механизации труда, обеспечения надёжной эксплуатации коммунальных объектов и оборудования, а также оказания качественных услуг населению.
Однако звание могут присудить и независимо от стажа. Речь идет о тех работниках, которые проявили мужество и высокое профмастерство при спасении жизни людей и объектов ЖКХ при авариях.