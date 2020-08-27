В Башкирии компенсации за ЖКУ будут рассчитывать по-новому

С сентября текущего года ежемесячная денежная компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг будет рассчитываться по новому порядку. В Башкирии это коснется 664 тысяч жителей.
К льготникам относятся ветераны войны, труда, труженики тыла, инвалиды, семьи с детьми инвалидами и многодетные. Напомним, прежний порядок действовал с 2009 года до 1 июля 2020-го. Размер ЕДК определялся исходя из республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемым ежегодно Правительством республики.
Новые стандарты определяет федеральное законодательство. Для каждого льготника компенсацию рассчитают в индивидуальном порядке. При этом ее сумма будет зависеть от конкретных условий и обстоятельств.