В Башкирии уменьшится размер пособия по безработице

С 1 сентября в Башкирии уменьшится пособие по безработице. Размер пособия снизится с 5175 до 1725 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Напомним, из-за пандемии коронавируса размер пособия был увеличен с мая по август. Так как почти все рабочие предприятия вновь начали свою деятельность, сумма пособия вернулась к изначальному варианту.

Помимо этого, прекратится доплата к пособию для безработных граждан в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. Для тех, кто был уволен с 1 марта, размер пособия будет определяться по иной схеме: будет высчитан средний заработок за последние три месяца, а также будут учитываться другие условия.