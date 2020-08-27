В Башкирии уменьшится размер пособия по безработице

С 1 сентября в Башкирии уменьшится пособие по безработице. Размер пособия снизится с 5175 до 1725 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.
Напомним, из-за пандемии коронавируса размер пособия был увеличен с мая по август. Так как почти все рабочие предприятия вновь начали свою деятельность, сумма пособия вернулась к изначальному варианту.
Помимо этого, прекратится доплата к пособию для безработных граждан в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. Для тех, кто был уволен с 1 марта, размер пособия будет определяться по иной схеме: будет высчитан средний заработок за последние три месяца, а также будут учитываться другие условия.
Предприниматели, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за пандемии после 1 марта и признаны безработными, будут получать пособие в размере 13 949,5 рублей на срок не более трех месяцев.