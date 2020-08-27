В Башкирии на федеральной трассе появится торгово-гостиничный комплекс

Я вам даю 2 недели. Пусть администрация Уфимского района займет не позицию над схваткой, что там меж собой предприниматели договорятся. А если земельный участок есть, вы знаете, кому его отдавали, приглашайте к себе в кабинете, создавайте условия, чтобы они быстрее договорились. Если такая возможность есть. Ну и параллельно смотрите другие участки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан