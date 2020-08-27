В Башкирии на федеральной трассе появится торгово-гостиничный комплекс

Проекты на сотни миллионов рублей в сфере придорожного сервиса и сельского хозяйства. Радий Хабиров провёл очередное тематическое онлайн-совещание в формате «Инвестчас».
Так, один из предпринимателей намерен построить торгово-гостиничный комплекс в Кушнаренковском районе вдоль федеральной трассы М7. На это уйдет порядка 105 млн рублей, будет создано около 30 рабочих мест. Радий Хабиров поручил руководству муниципалитета оказать содействие в выделении земельного участка. Кроме того, предприниматель получит налоговые льготы и возмещение части затрат.
Ещё один проект в сфере придорожного сервиса планирует реализовать компания «ПИК» в Уфимском районе. Однако для выделения инвестору подобранных земельных участков необходимо погасить задолженность их предыдущих арендаторов.
А вот в Дуванском районе инвестор на базе сельхозкооператива «Ярославский» намерен организовать выращивание элитных семян. Общая стоимость проекта оценивается в 147 млн рублей. Как пояснили в Минсельхозе, новое производство позволит обеспечить качественным семенным фондом хозяйства северо-востока Башкортостана. В качестве мер поддержки кооператив получит возмещение части затрат на закупку семенного фонда.