Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы из Уфы

Об этом сообщил представитель Кировского районного суда Уфы, куда поступило кассационное представление.

Напомним, в изнасиловании 23-летней дознавательницы обвиняются экс-полицейские Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Как сообщила пострадавшая, все случилось в 2018 году в ночь на 30 октября в отделе полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Начальников отделов полиции уволили из органов, как и саму дознавательницу за распитие алкоголя на рабочем месте.