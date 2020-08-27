В Башкирии обнаружено еще 33 зараженных коронавирусом

В Башкирии зарегистрировано 33 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные появились на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 7 667 пациентов.

Отмечается, что 6 837 пациентам удалось побороть болезнь. Только за минувшие сутки 56 человек было выписано из больниц с выздоровлением.