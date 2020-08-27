В России количество зараженных коронавирусом увеличилось на 4,7 тысячи

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Так, за сутки в стране зафиксировано ещё 4711 человек с COVID-19.

По официальным данным, за всё время пандемии в России заразились вирусом 975 576 человек. Известно, что одновременно болеют 166 211 пациентов. Этот показатель уменьшился за сутки на 1821.