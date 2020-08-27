В России количество зараженных коронавирусом увеличилось на 4,7 тысячи

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Так, за сутки в стране зафиксировано ещё 4711 человек с COVID-19.
По официальным данным, за всё время пандемии в России заразились вирусом 975 576 человек. Известно, что одновременно болеют 166 211 пациентов. Этот показатель уменьшился за сутки на 1821.
Количество выздоровевших и погибших также увеличилось. С выздоровлением выписано 6411 человек (за всё время — 792 561). Смертью закончились ещё 121 случай заболевания (за всё время — 16 804).