Голосование за место для стелы «Город трудовой доблести» в Уфе продлится до 13 сентября

Пять тысяч жителей республики уже выразили своё мнение. В Башкортостане продолжается голосование за выбор места стелы «Город трудовой доблести», которую разместят в Уфе.

Накануне Уфимский нефтяной университет присоединился к республиканской акции. В стенах учебного заведения прошла презентация памятника и вариантов площадок для его размещения. Пока лидируют две локации: аллея у входа в Парк Победы и парк имени Матросова.