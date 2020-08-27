Голосование за место для стелы «Город трудовой доблести» в Уфе продлится до 13 сентября

Пять тысяч жителей республики уже выразили своё мнение. В Башкортостане продолжается голосование за выбор места стелы «Город трудовой доблести», которую разместят в Уфе.
Накануне Уфимский нефтяной университет присоединился к республиканской акции. В стенах учебного заведения прошла презентация памятника и вариантов площадок для его размещения. Пока лидируют две локации: аллея у входа в Парк Победы и парк имени Матросова.
Оставить свой голос можно на двух площадках: на сайте реготделения партии и в специальной группе во «ВКонтакте». Также к голосованию планируют подключить волонтеров, которые будут собирать мнение людей старшего поколения. Выбор местоположения стелы продлится до 13 сентября.