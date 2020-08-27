ФК «Уфа» уступил казанскому «Рубину» в выездном матче

«Уфа» уступила в выездном матче чемпионата Российской Премьер-лиги в столице Татарстана. Команда Вадима Евсеева проиграла со счетом 0:3.
Все голы хозяева забили во втором тайме. Сначала отличился корейский футболист Хван Ин Бом. А затем дважды поразил ворота Александра Беленова Денис Макаров.
Следующий матч уфимцы проведут дома в воскресенье 30 августа. Башкирский клуб примет московское «Динамо». Начало встречи в 16:00. Приобрести билеты на эту игру можно в режиме онлайн на официальном сайте клуба.