ФК «Уфа» уступил казанскому «Рубину» в выездном матче

«Уфа» уступила в выездном матче чемпионата Российской Премьер-лиги в столице Татарстана. Команда Вадима Евсеева проиграла со счетом 0:3.

Все голы хозяева забили во втором тайме. Сначала отличился корейский футболист Хван Ин Бом. А затем дважды поразил ворота Александра Беленова Денис Макаров.