В Уфе осудили мужчину, который зверски убил коллегу

Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор в отношении уфимца, который с особой жестокость убил своего коллегу. Мужчину приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы . Расследование инцидента продолжалось с 24 октября прошлого года.

Следствие выяснило, что в злополучный день между мужчиной и его коллегой произошла словесная ссора в строительном вагончике. На следующий день оскорбленный взял два обрезка металлической арматуры и пришёл к обидчику. Мужчина жестоко избил коллегу, после схватил нож и нанес несколько ударов в область тела и уха, отрезав его часть. Пострадавший попытался сбежать от агрессивного уфимца, но мужчина всё равно настиг коллегу.