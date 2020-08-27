В Башкирии директор стройфирмы обманула людей на 40 млн рублей

В Иглинском районе осудили женщину, которая обманула людей на сумму свыше 40 миллионов рублей , работая директором строительной фирмы. На протяжении нескольких лет мошенница обманывала покупателей, не выплачивала зарплату сотрудникам. Теперь женщине предстоит несколько лет провести в тюрьме.

Злоумышленница заключила контракт на строительство квартир и взяла деньги с 27 человек, которые стали дольщиками строящегося дома. Однако дома так и не были достроены: не была проведена проводка, отсутствовали окна и двери. А несколько квартир мошенница продала дважды. Также выяснилось, что женщина не выплачивала сотрудникам заработную плату.