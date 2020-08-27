В Уфе известного дзюдоиста обвиняют в жестоком избиении семьи

Страшная история произошла несколько дней назад в Уфе.
Все началось в Демском районе города на улице Ухтомского. 52-летняя уфимка привезла с работы мужа с сыном, в машине также находилась внучка женщины. Когда они выходили из машины, мимо на огромной скорости пролетела "Приора", которая чуть не сбила девочку.
Легковушка остановилась, из нее показался молодой парень. Отец девочки сделал ему замечание, на что юноша отреагировал неадекватно: он со всей силы ударил взрослого мужчину в лицо.
Внезапно из компьютерного клуба рядом с местом событий вылетела толпа молодчиков, они подключились к драке. Под "замес" попала вся семья: парни накинулись уже и на мужчину, и на его отца, а 52-летнюю женщину попросту швырнули на землю лицом об асфальт. Именно она, кстати, и начала вызывать полицию.
По приезду полиции выяснилось: 19-летний водитель "Приоры" оказался не самым обычным персонажем. Юноша - известный в спортивных кругах дзюдоист, обладатель множества титулов и представитель школы Олимпийского резерва из Казани.
Кстати, увидев полицейских, толпа разбежалась, а спортсмен быстро сел в машину и скрылся. Его позже вычислили по номерам. Приехал в отдел полиции он уже один, без своей группы поддержки, и вел себя максимально вызывающе. Тогда пострадавшие поняли: массовое избиение - это еще не самое страшное.
"Цирк" и вправду начался позже. В отдел полиции приехали те самые девушки, которые, по словам потерпевшей семьи, "подогревали" драку.
Сейчас родственники пострадавшей семьи пытаются привлечь внимание общественности к проблеме. К сожалению, единственные, кого опросили по этой ситуации, это те самые девушки, которые приехали в нетрезвом состоянии в отдел полиции и обвинили взрослых людей в избиении.
Жители Уфы посоветовали попавшим в страшную ситуацию горожанам поискать записи с камер видеонаблюдения. Возможно, именно эти кадры смогут доказать, что все было иначе. Неравнодушные уфимцы уже начали массово отмечать медийных личностей, телеканалы, Генпрокуратуру и Радия Хабирова в соцсетях с просьбой помочь разобраться в ситуации.