В Уфе известного дзюдоиста обвиняют в жестоком избиении семьи

Страшная история произошла несколько дней назад в Уфе.

Все началось в Демском районе города на улице Ухтомского. 52-летняя уфимка привезла с работы мужа с сыном, в машине также находилась внучка женщины. Когда они выходили из машины, мимо на огромной скорости пролетела "Приора", которая чуть не сбила девочку.

Легковушка остановилась, из нее показался молодой парень. Отец девочки сделал ему замечание, на что юноша отреагировал неадекватно: он со всей силы ударил взрослого мужчину в лицо.

Внезапно из компьютерного клуба рядом с местом событий вылетела толпа молодчиков, они подключились к драке. Под "замес" попала вся семья: парни накинулись уже и на мужчину, и на его отца, а 52-летнюю женщину попросту швырнули на землю лицом об асфальт. Именно она, кстати, и начала вызывать полицию.

Эти безжалостные молодые парни начали избивать, запинывая моих родных, на глазах у ребенка. Они бросали их на машину и били, не давая встать. Я благодарна Богу, что ни у кого не оказалось ножа, парней было более 10-ти человек, с ними так же были и девушки, которые занимались подстрекательством и ещё больше подливали масло в огонь. Екатерина К., родственница пострадавших

По приезду полиции выяснилось: 19-летний водитель "Приоры" оказался не самым обычным персонажем. Юноша - известный в спортивных кругах дзюдоист, обладатель множества титулов и представитель школы Олимпийского резерва из Казани.

Кстати, увидев полицейских, толпа разбежалась, а спортсмен быстро сел в машину и скрылся. Его позже вычислили по номерам. Приехал в отдел полиции он уже один, без своей группы поддержки, и вел себя максимально вызывающе. Тогда пострадавшие поняли: массовое избиение - это еще не самое страшное.

У свекрови кровища текла по всему лицу, у мужа - порваны губы, тоже кровищи было море, у свекра огромная гематома возле виска. Чудом не попали по виску! Екатерина К., родственница пострадавших

"Цирк" и вправду начался позже. В отдел полиции приехали те самые девушки, которые, по словам потерпевшей семьи, "подогревали" драку.

Эти девушки написали заявление, обвинив мужа и свекра в избиении. Как можно так врать! Их никто и пальцем не трогал! В итоге дело оказалось не об избиении, а о порче машины, которую якобы пнул муж. Сам спортсмен написал заявление на мужа и свекра, якобы они его вдвоем избили. Екатерина К., родственница пострадавших

Сейчас родственники пострадавшей семьи пытаются привлечь внимание общественности к проблеме. К сожалению, единственные, кого опросили по этой ситуации, это те самые девушки, которые приехали в нетрезвом состоянии в отдел полиции и обвинили взрослых людей в избиении.

Жители Уфы посоветовали попавшим в страшную ситуацию горожанам поискать записи с камер видеонаблюдения. Возможно, именно эти кадры смогут доказать, что все было иначе. Неравнодушные уфимцы уже начали массово отмечать медийных личностей, телеканалы, Генпрокуратуру и Радия Хабирова в соцсетях с просьбой помочь разобраться в ситуации.