Завод в Башкирии планирует увеличить производительность в 4 раза

Изготавливать мебель за 1,5 минуты вместо 38 планируют начать на «Белорецком заводе сеток и настилов». Об этом сообщили в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда. Планы будут воплощаться в жизнь благодаря реализации нацпроекта.