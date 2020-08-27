Завод в Башкирии планирует увеличить производительность в 4 раза

Изготавливать мебель за 1,5 минуты вместо 38 планируют начать на «Белорецком заводе сеток и настилов». Об этом сообщили в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда. Планы будут воплощаться в жизнь благодаря реализации нацпроекта.
Предприятие планирует увеличить производительность в четыре раза за счет участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Завод, который занимается изготовлением ограждений, функционирует с 2011 года. По словам руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ Руслана Нуртдинова, благодаря вступлению в нацпроект и внедрению у себя бережливого производства предприятие сможет выйти на качественно новый уровень развития.
Проведя диагностику состояния производства, рабочая группа выбрала пилотным проектом производство металлической мебели, на изготовление одного комплекта которой уходит около 38 минут. Этот процесс планируется сократить до 1,5 минуты.
По словам генерального директора Артёма Гурштейна, в планах предприятия поднять производительность как минимум в четыре раза и добиться производства 2500 комплектов в смену.