Стало известно состояние малыша, который пострадал в аварии в Уфе

Накануне, 26 августа, в Черниковке произошла серьёзная авария с участием малыша. На пересечении улиц Невского и Первомайской иномарка въехала в машину скорой помощи. Стало известно состояние пострадавшего малыша.
Неотложка возвращалась с вызова, и в момент аварии в машине находились женщина и её малыш 1,5 лет. В результате столкновения ребёнок получил травму головы и был госпитализирован. Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщает, что состояние пострадавшего оценивается как стабильное.
Известно, что машина скорой помощи передвигалась с включенными проблесковыми маячками. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: ГИБДД по РБ.