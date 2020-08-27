Стало известно состояние малыша, который пострадал в аварии в Уфе

Накануне, 26 августа, в Черниковке произошла серьёзная авария с участием малыша. На пересечении улиц Невского и Первомайской иномарка въехала в машину скорой помощи. Стало известно состояние пострадавшего малыша.

Неотложка возвращалась с вызова, и в момент аварии в машине находились женщина и её малыш 1,5 лет. В результате столкновения ребёнок получил травму головы и был госпитализирован. Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщает, что состояние пострадавшего оценивается как стабильное.