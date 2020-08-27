В Казани открыли памятник Мустаю Кариму

В Казани сегодня открыли памятник классику башкирской и татарской литературы Мустаю Кариму как символ дружбы между двумя соседними республиками. В церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Народный поэт изображен сидящим на уступе Уральских гор. В составе сложной композиции также бессмертные герои его произведений «Долгое-долгое детство» и «Радость нашего дома». В граните отлиты юный Мустафа со своей матерью, бревенчатый дом, стая диких лошадей, несущих скульптуру вперед, и, словно вырванные из рукописей, страницы со стихотворениями на 2 языках – русском и башкирском. Памятник установили в сквере имени Мустая Карима, в исторической части Казани, на пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурской.

Наш духовный наставник, мастер слова, поэт, фронтовик, Мустай Карим любил Татарстан и выступал за братскую дружбу двух республик и народов. Позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Башкортостана и Татарстана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году Республике Татарстан исполняется 100 лет. И сегодня важное событие для наших регионов и народов – мы открываем памятник Мустаю Кариму. Поэту, драматургу, публицисту, участнику Великой Отечественной войны, общественному деятелю, имя которого золотыми буквами вписано в российскую и мировую литературу. Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан

Памятник Мустаю Кариму в Казани размерами 5 на 8, во многом он перекликается с тем, что был установлен в Уфе в одноименном сквере. Автор тот же – скульптор Андрей Ковальчук. Сегодня он был награжден благодарностью президента Татарстана и получил государственную награду Башкортостана – орден Дружбы народов.