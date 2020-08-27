Погода на 28 августа в Башкирии: начинается жара

Приближаются жаркие выходные. Синоптики прогнозируют жару до +30 градусов.

Сегодня в Башкирии установится жаркий, солнечный день. В некоторых городах температура воздуха достигнет +28 градусов.

Редакция bash.news узнала, какая будет погода в самых крупных городах республики.

Погода в Уфе на 28 августа

В Уфе будет жарко

Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 температура воздуха составит +27 градусов.

Максимальная скорость ветра – 11 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 28 августа

В Стерлитамаке такая же погода, как в Уфе

В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 будет пик тепла в +27 градусов.

Ожидается ветер до 11 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 28 августа

В Нефтекамске будет немного облачно

В 8:00 температура воздуха составит +17 градусов. К полудню потеплеет до +22. В 17:00 будет +26. День будет солнечным и ясным, но солнце иногда будет прятаться за облаками.

Ветер – до 9 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 28 августа

В Октябрьском весь день будет тёплым и ветреным

Температура в 8:00 составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 будет +28.

Ветер усилится до 12 метров в секунду

Погода в Белорецке на 28 августа

В Белорецке установится ясная, солнечная погода

Утром будет +16. К 11:00 потеплеет до +12. В 17:00 будет +25. Весь день будет светить солнышко

Возможно усиление ветра до 10 метров в секунду

Погода в Кумертау на 28 августа

В Кумертау будет жарко

В 8:00 температура воздуха составит +20. В 11:00 будет уже +25. В 17:00 потеплеет до +29.