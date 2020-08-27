В Башкирии провели инструктаж для медиков-инспекторов школ

В Башкортостане медики станут инспекторами. 500 студентов вузов будут следить за соблюдением мер безопасности в школах с 1 сентября.

Если в учебном заведении меньше 300 человек, то контролем заниматься будут уже студенты колледжей. На каждую смену – по одному наблюдателю. Это будущие врачи-эпидемиологи, для них инспектирование – элемент учёбы, оно зачтётся в качестве летней производственной практики.