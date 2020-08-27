В Башкирии экс-директор стройкомпании получила срок за мошенничество

Потерпевшими по делу стали 27 человек. Женщина обвиняется в мошенничестве, растрате, невыплате зарплаты и незаконном привлечении средств дольщиков на сумму более 40 миллионов рублей.

Застройщик работал в Иглинском районе. Незаконно получив разрешения, начали строительство, однако до конца объекты не достроили. К домам не подвели инженерные сети, не установили двери, окна, а также не покрыли крыши.

Бывший директор «Стройиндустрии» получила три года колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.