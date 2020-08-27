«Как нормальные пацаны»: Хабиров и Минниханов рассмешили журналистов в Казани

Радий Хабиров сегодня находится с рабочей поездкой в Казани.
Программа была очень плотной, но после всех официальных мероприятий руководители регионов прогулялись по городу. Во время променада им предложили сделать совместную фотографию.
Так как сегодня в столице Татарстана солнечно, Хабиров и Минниханов были в солнцезащитных очках. Рустам Минниханов рассмешил журналистов шуткой о том, что в очках на фото они выглядят «как нормальные пацаны». Радий Хабиров пошутил в ответ, попросив дать им шампуры.
Ранее Хабиров и Минниханов приняли участие в открытии памятника башкирскому поэту Мустаю Кариму в Казани.
Аналогичный памятник в Уфе уже есть – он установлен на площади перед Домом профсоюзов. Также Президент Татарстана наградил Радия Хабирова медалью «100 лет образования ТАССР».