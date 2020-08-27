В Башкирии в погребе нашли труп мужчины

Страшную находку обнаружили в Миякинском районе. Труп 59-летнего мужчины нашли в погребе его собственного частного дома. Оказалось, к смерти несчастного причастна его супруга.

22 августа 53-летняя женщина повздорила со своим супругом. В порыве истерики сельчанка схватила нож и ударила им мужа в грудь. Чтобы скрыть следи преступления, женщина спрятала тело мужчины в погреб. Однако скрывать правду убийца не смогла – на следующий день она рассказала обо всём своему сыну.