В Башкирии пьяный мужчина угнал автомобиль с кладбища

60-летний житель Туймазинского района стал жертвой автоугонщика. Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту угона правоохранители возбудили уголовное дело.
В день произошедшего к потерпевшему приехал приятель его сестры, и вскоре они устроили застолье. Утром к хозяину дома пришел сосед и попросил помочь с уборкой могилы на кладбище, после чего трое мужчин поехали наводить порядок.
Подозреваемого остановили сотрудники ДПС. Мужчина рассказал полицейским, что машину позаимствовал у друга. Инспекторы поняли, что мужчина пьян, и отправили машину на штрафстоянку, и вскоре выяснилось, что авто числится в угоне.
В содеянном мужчина признался. Обстоятельства произошедшего выясняются.