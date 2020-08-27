В Башкирии пьяный мужчина угнал автомобиль с кладбища

60-летний житель Туймазинского района стал жертвой автоугонщика. Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту угона правоохранители возбудили уголовное дело.

В день произошедшего к потерпевшему приехал приятель его сестры, и вскоре они устроили застолье. Утром к хозяину дома пришел сосед и попросил помочь с уборкой могилы на кладбище, после чего трое мужчин поехали наводить порядок.

Доехав до кладбища, пенсионер вместе со своим соседом вышли из машины, и пошли на уборку. Малознакомый 38-летний мужчина остался. Когда хозяин ВАЗовской семерки вернулся, авто на месте не оказалось. Пенсионер поспешил обратиться за помощью к полицейским. пресс-служба МВД по Башкирии

Подозреваемого остановили сотрудники ДПС. Мужчина рассказал полицейским, что машину позаимствовал у друга. Инспекторы поняли, что мужчина пьян, и отправили машину на штрафстоянку, и вскоре выяснилось, что авто числится в угоне.