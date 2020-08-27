Рустем Ахмадинуров о БСК: «В 2013 году наше руководство совершило ошибку»

Рустем Ахмадинуров раскритиковал действия прежних региональных властей.
На передаче "Вечерний Телецентр" на телеканале БСТ вице-спикер Курултая затронул одну из последних "горячих" тем - будущее содового производства в Башкирии.
Он подчеркнул, что защиту башкирских шиханов необходимо прописать на уровне Конституции. Тогда ни у кого уже не будет желания поднимать руку на природные памятники.
Когда 5 собственников владеет таким предприятием, это
справедливо вызывает возмущение граждан. Что можно сделать? Экологический кодекс.
В нем нужно поставить нужные препоны. Можно вписать в Конституцию вписать наши
объекты, те же шиханы, которыми мы дорожим. Если внести в Конституцию, то
повторный референдум будет провести сложно. И третье: вот такие объекты должны
быть в руках государства. В 2013 году наше руководство совершило как минимум
ошибку.Рустем Ахмадинуров, вице-спикер Курултая Башкирии