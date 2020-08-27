Радий Хабиров и Рустам Минниханов открыли памятник Мустаю Кариму в Казани

В Казани установили памятник классику башкирской и татарской литературы Мустаю Кариму – как символ дружбы двух республик. В церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов. Открытие приурочили к вековому юбилею региона, который отмечается в эти выходные. По этому случаю главе Башкирии вручили памятную медаль. А авторам монумента – госнаграды.

Сидя на уступе Уральских гор, устремив взгляд теперь на Казань. На плечо накинут любимый пиджак. В руках – очередной исписанный блокнот. Мустай Карим в окружении героев своих произведений. Раненый солдат – это и личная история. На войне осколок снаряда едва не попал в сердце фронтовика Мустафы Каримова.

Человек еще много сделал, написал, но многое еще впереди. Мне здесь что нравится: отец всегда смотрел в будущее, и он говорил: «Завтра будет рассвет». Жил в ожидании завтра. Вот здесь фигура поэта передана и внешне он похож. Альфия Каримова, дочь Мустая Карима

Памятник Мустаю Кариму как символ дружбы Башкортостана с Татарстаном. Именно поэтому на церемонии лидеры обеих республик. Рустам Минниханов говорит о вкладе народного поэта в золотой фонд мировой литературы, Радий Хабиров по памяти читает стихи Мустафы Сафича, посвященные Казани.

Наш духовный пастырь всегда любил Татарстан и выступал за дружбу. Позвольте считать открытие памятника символом нерушимой дружбы республик и нашей мужской дружбы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Произведения Мустая Карима отличали глубокий смысл, доброта, красота, национальный башкирский колорит. Сердечно поздравляю народ Башкирии и лично Хабирова за выбор Казани как места для памятника. Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан

Монумент классику башкиро-татарской литературы установили в одноименном сквере. Он появился на карте Казани менее полугода назад. На пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурской. Это недалеко от центра города, где так любил бывать Мустай Карим.

Мы с душой, с любовью и к писателю, и к творчеству выбирали. И все за 5 недель. Он святой был, масштабный, изге кеше – поэтому быстро. Сквер будто ждал эту скульптуру – идеально вписался. Ильсур Метшин, мэр г. Казани

Он здесь, у подножия силы, но на вершине мудрости. И смотрит на Казань в окружении его нетленных строк. Это станет новой точкой притяжения. Тимербулат Каримов, внук Мустая Карима, учредитель фонда имени Мустая Карима

Казанский памятник перекликается с тем, что установлен в Уфе. Автор композиции тот же – скульптор Андрей Ковальчук. Сегодня он был награжден благодарностью президента Татарстана и получил государственную награду Башкортостана – орден Дружбы народов. А близкий друг Мустая Карима, соратник по перу удостоился ордена Салавата Юлаева.

У него есть такие строки, где образ лошадей – знаковый, они словно несутся сквозь года, и он, как возничий, творит и дарит произведения. Андрей Ковальчук, скульптор, председатель правления Союза художников России

Он был друг не только нашей семьи, друг двух литератур – башкирской и татарской. Уфы и Казани. И двух республик. Даже сейчас в виде памятника он объединяет народы страны. Ренат Харисов, народный поэт Татарстана, друг Мустая Карима