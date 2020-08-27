Радий Хабиров и Рустам Минниханов открыли памятник Мустаю Кариму в Казани

В Казани установили памятник классику башкирской и татарской литературы Мустаю Кариму – как символ дружбы двух республик. В церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов. Открытие приурочили к вековому юбилею региона, который отмечается в эти выходные. По этому случаю главе Башкирии вручили памятную медаль. А авторам монумента – госнаграды.
Сидя на уступе Уральских гор, устремив взгляд теперь на Казань. На плечо накинут любимый пиджак. В руках – очередной исписанный блокнот. Мустай Карим в окружении героев своих произведений. Раненый солдат – это и личная история. На войне осколок снаряда едва не попал в сердце фронтовика Мустафы Каримова.
Памятник Мустаю Кариму как символ дружбы Башкортостана с Татарстаном. Именно поэтому на церемонии лидеры обеих республик. Рустам Минниханов говорит о вкладе народного поэта в золотой фонд мировой литературы, Радий Хабиров по памяти читает стихи Мустафы Сафича, посвященные Казани.
Монумент классику башкиро-татарской литературы установили в одноименном сквере. Он появился на карте Казани менее полугода назад. На пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурской. Это недалеко от центра города, где так любил бывать Мустай Карим.
Казанский памятник перекликается с тем, что установлен в Уфе. Автор композиции тот же – скульптор Андрей Ковальчук. Сегодня он был награжден благодарностью президента Татарстана и получил государственную награду Башкортостана – орден Дружбы народов. А близкий друг Мустая Карима, соратник по перу удостоился ордена Салавата Юлаева.
Символично, что Мустай Карим вернулся в Казань в преддверии столетия Татарстана, ведь памятник Габдулле Тукаю, которого он называл не иначе как учителем, открылся в Уфе тоже в год векового юбилея Башкортостана. Литература не признает границ, как и две республики, которые уже давно стали больше чем соседями.