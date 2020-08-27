Радий Хабиров осмотрел достопримечательности Казани

Сегодня Радий Хабиров во главе делегации Башкортостана осмотрел достопримечательности Казани. Это пешеходная набережная озера Нижний Кабан, где регулярно проходят фестивали, перформансы и спортивные мероприятия.
Республиканский центр по поддержке творчески одарённых детей и молодёжи «Созвездие – Йолдызлык». По словам Рустама Миниханова, через одноименный фестиваль ежегодно проходят десятки тысяч детей со всей республики, лучшие из них получают путёвку в мир искусства.
Также Радию Хабирову показали реконструированный по программе «Наш двор» дом по улице Декабристов, 100. Это своеобразный аналог программы «Башкирские дворики».