Радий Хабиров осмотрел достопримечательности Казани

Сегодня Радий Хабиров во главе делегации Башкортостана осмотрел достопримечательности Казани. Это пешеходная набережная озера Нижний Кабан, где регулярно проходят фестивали, перформансы и спортивные мероприятия.

Республиканский центр по поддержке творчески одарённых детей и молодёжи «Созвездие – Йолдызлык». По словам Рустама Миниханова, через одноименный фестиваль ежегодно проходят десятки тысяч детей со всей республики, лучшие из них получают путёвку в мир искусства.