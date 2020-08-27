В Уфе адвокат, обвиняемая в даче взятки, хочет разоблачить судей Башкирии

Сколько стоит приговор? В Уфе проходят судебные разбирательства над экс-адвокатом, которая могла передать взятку судье якобы за удобный срок своей подзащитной. Она в этом признается и даже готова разоблачить судебную систему республики и раскрыть все коррупционные схемы, в которых участвовала и сама.

Электронный браслет и стационарный телефон стали неотъемлемой частью новой жизни экс-адвоката Гульшат Файзерахмановой. Сейчас ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Раньше женщина защищала таких, как она. Статус обвиняемой получила позднее, будто бонусом к самому громкому и последнему ее делу в качестве адвоката. 2

8 мая прошлого года к Файзерахмановой обратилась виновница того самого ДТП, когда на ЦТИР «Мир» под колесами автомобиля погиб 9-летний мальчик. Якобы Лилия Мухаметзянова после наезда на ребенка слезно просила свою защитницу любым способом оставить ее на свободе. Сошлись на том, что адвокат передаст судье взятку от автоледи, только вот срок она получила не тот, который заказывала, обвинив юриста в присвоении денег.

Я взяла деньги и передала в качестве взятки. Я это сделала, я каюсь в этом. Но то, что денежные средства передавались куда-то, об этом не надо было говорить, то есть следователю и адвокату это неугодно. Они у меня в кармане не осели – и об этом говорит приговор. Об этом говорит, что Мухаметзянова до сих пор на свободе. Гульшат Файзерахманова, обвиняемая

За смертельный наезд на мальчика Мухаметзянова действительно получила на удивление мягкий приговор – судом первой инстанции ей дали условный срок, а на апелляции уже 2 года колонии-поселения, и то с отсрочкой на 10 лет, пока ее ребенку не исполнится 14. Также суд постановил выплатить семье погибшего компенсацию в размере 2 миллионов рублей – примечательно, но стоимость судьи, со слов адвоката, была почти такая же.

Обвиняемая рассказывает, что участвовала в коррупционных схемах не раз. По ее мнению, Файзерахманову пытается слить определенная группа, замешанная в этих махинациях и проворачивающая их с завидной регулярностью. Как рассказал защитник своей бывшей коллеги, у правоохранительных органов был шанс поймать с поличным всех участников сделки, но этого не случилось лишь потому, что против его подзащитной якобы пытаются сфальсифицировать дело.

Можно сейчас огульно хаять мою подзащитную, говорить: «Так она же тоже решала, чего же ты ее же защищаешь?» Но извините, у человека хватило мужества, смелости, пойти против системы и дать против нее показания! Она готова не только по своему делу изобличить, кому передавались взятки, но и по другим, совершенно не связанным с этим делом. Конечно же, такую вещь я не могу не поддержать. Александр Войцех, адвокат Гульшат Файзерахмановой

Адвокат Файзерахмановой добавил, что материалы уголовного дела якобы исказили так, что судьи вообще не фигурировали в нём. Даже меняли в стенограммах фамилии, рассказывает защитник обвиняемой. Однако это просто слова, а вот у следствия есть доказательства и факты, что Файзерахманова деньги могла оставить себе.

По версии следствия, в июне 2019 года, адвокат пообещала своей подзащитной за незаконное денежное вознаграждение якобы для передачи сотрудникам прокуратуры и суда обеспечить назначение ей наказания, не связанного с реальным лишением свободы. В действительности адвокат не имела возможности повлиять на результат судебного рассмотрения, а полученные денежные средства присвоила лично. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан