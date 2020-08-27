В Уфе адвокат, обвиняемая в даче взятки, хочет разоблачить судей Башкирии

Сколько стоит приговор? В Уфе проходят судебные разбирательства над экс-адвокатом, которая могла передать взятку судье якобы за удобный срок своей подзащитной. Она в этом признается и даже готова разоблачить судебную систему республики и раскрыть все коррупционные схемы, в которых участвовала и сама.
Электронный браслет и стационарный телефон стали неотъемлемой частью новой жизни экс-адвоката Гульшат Файзерахмановой. Сейчас ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Раньше женщина защищала таких, как она. Статус обвиняемой получила позднее, будто бонусом к самому громкому и последнему ее делу в качестве адвоката. 2
8 мая прошлого года к Файзерахмановой обратилась виновница того самого ДТП, когда на ЦТИР «Мир» под колесами автомобиля погиб 9-летний мальчик. Якобы Лилия Мухаметзянова после наезда на ребенка слезно просила свою защитницу любым способом оставить ее на свободе. Сошлись на том, что адвокат передаст судье взятку от автоледи, только вот срок она получила не тот, который заказывала, обвинив юриста в присвоении денег.
За смертельный наезд на мальчика Мухаметзянова действительно получила на удивление мягкий приговор – судом первой инстанции ей дали условный срок, а на апелляции уже 2 года колонии-поселения, и то с отсрочкой на 10 лет, пока ее ребенку не исполнится 14. Также суд постановил выплатить семье погибшего компенсацию в размере 2 миллионов рублей – примечательно, но стоимость судьи, со слов адвоката, была почти такая же.
Обвиняемая рассказывает, что участвовала в коррупционных схемах не раз. По ее мнению, Файзерахманову пытается слить определенная группа, замешанная в этих махинациях и проворачивающая их с завидной регулярностью. Как рассказал защитник своей бывшей коллеги, у правоохранительных органов был шанс поймать с поличным всех участников сделки, но этого не случилось лишь потому, что против его подзащитной якобы пытаются сфальсифицировать дело.
Адвокат Файзерахмановой добавил, что материалы уголовного дела якобы исказили так, что судьи вообще не фигурировали в нём. Даже меняли в стенограммах фамилии, рассказывает защитник обвиняемой. Однако это просто слова, а вот у следствия есть доказательства и факты, что Файзерахманова деньги могла оставить себе.
Судя по всему, вынесением приговора история не закончится. И у тех и у других свои доказательства. Если сторона обвиняемой докажет, что Файзерахманова действительно была только посредником в передаче денег, то ее могут освободить от ответственности ввиду того, что она сообщила об этом. А вот Лилии Мухаметзяновой к уже существующему наказанию, в таком случае прибавят новый срок, как и ее матери, якобы дававшей эту взятку. По этапу может пойти и судья, который рассматривал в июне того года дело о громком ДТП на «Мире». Ну а если же суд все-таки признает экс-адвоката Файзерахманову виновной, то ее отправят за решетку. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.