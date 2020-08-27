В Башкирии многодетные мамы не могут получить выплаты на детей

В Башкортостане многодетные мамы бьют тревогу. Женщины не могут получить ежемесячные выплаты от государства. Причина – отсутствие денег. На что жить, как собрать ребёнка в школу, а главное – когда возобновится финансовая поддержка?

С тремя детьми на руках и без крыши над головой. О своей нелёгкой жизни Евгения рассказывает спокойно. Это сейчас. А ведь совсем недавно казалась, что все пошло под откос. В пожаре погиб муж – ветеран боевых действий, сгорело все имущество и документы. Сейчас женщина воспитывает детей в одиночку. Снимает квартиру. Ежемесячные выплаты для неё – как спасательный круг.

Как хочешь, так живи. Я деньги, на которые жилье снимаю, потратила на сына, потому что в школу надо. Евгения Сафина, многодетная мама

И таких мам, как Евгения, в Башкортостане много. Сотни сообщений. Женщины просто не знают, как выжить и на что собрать детей к новому учебному году.

Я мама 5 детей, сижу в декретном отпуске. Не могу собрать детей в школу, так как не получила положенных денег, то есть ЕДВ на 4 и 5 ребенка. Пожалуйста, помогите получить деньги, детей не на что собрать в школу. Эльза Ягудина, многодетная мама

В Министерстве знают о сложившейся ситуации. И успокаивают: денег на выплаты хватит всем. Задержки ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения трёхлетнего возраста, появились только в этом году. Эти выплаты идут из республиканского и федерального бюджета. Если в прошлом году средства получили 8 тысяч семей, то в этом, по подсчётам специалистов, выплату переведут 25 тысячам родителей.