Баскетболисты «Уфимца» прошли медосмотр перед началом сезона

Баскетбольный клуб «Уфимец» начинает подготовку к новому сезону. Сегодня команда прошла обязательный медицинский осмотр в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. В том числе и новички башкирского коллектива.
Медосмотр перед началом сезона – стандартная процедура почти без сюрпризов. В этом году отличается лишь тем, что все спортсмены в фирменных масках своего клуба. Под ними не так просто узнать новичков. Один из них Иван Русецкий. 27-летний защитник перешел в «Уфимец» из екатеринбургского «Урала». Команда из соседнего региона пропустит следующий сезон. Это не единичный случай. 3 из 16 клубов Суперлиги-1 не сыграют в новом чемпионате.
Еще один новичок, уже приехавший в столицу Башкортостана, Ярослав Венников. Контракт с 21-летним защитником заключен сроком на один сезон.
Ярослав – воспитанник екатеринбургского баскетбола, прошел всю вертикаль «Урала» и добрался до главной команды в минувшем сезоне.
Два других новичка команды приедут в «Уфу» чуть позже. Все дело в том, что, хотя формально Иван Аладко и Александр Жигулин не являются легионерами, добираться им приходится из-за рубежа. Аладко из Беларуси, а Жигулин из Казахстана. Аладко выигрывал чемпионство и кубок своей страны и привлекался в национальную сборную. Жигулин провел в Единой Лиге ВТБ пять сезонов и выиграл серебро молодежного чемпионата Азии. Большая группа игроков в «Уфимце» осталась с прошлого сезона.
В сентябре «Уфимец» выступит на предсезонном турнире в Ижевске. Недавно состоялась жеребьевка Кубка России. Подопечные Дмитрия Иванова начнут выступление в этом турнире с 1/16 финала, минуя отборочный этап. Путевка в 1/8 определится по итогам одного матча 4 октября.