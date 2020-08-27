Баскетболисты «Уфимца» прошли медосмотр перед началом сезона

Баскетбольный клуб «Уфимец» начинает подготовку к новому сезону. Сегодня команда прошла обязательный медицинский осмотр в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. В том числе и новички башкирского коллектива.

Медосмотр перед началом сезона – стандартная процедура почти без сюрпризов. В этом году отличается лишь тем, что все спортсмены в фирменных масках своего клуба. Под ними не так просто узнать новичков. Один из них Иван Русецкий. 27-летний защитник перешел в «Уфимец» из екатеринбургского «Урала». Команда из соседнего региона пропустит следующий сезон. Это не единичный случай. 3 из 16 клубов Суперлиги-1 не сыграют в новом чемпионате.

Позвонил агент и сказал, что нужно обсудить вариант. Мы обсудили, и я недолго думал и решил, что мне нужно продолжить карьеру здесь. Слышал много хорошего в плане организации. Коллектив очень дружный. Иван Русецкий, игрок БК «Уфимец»

Еще один новичок, уже приехавший в столицу Башкортостана, Ярослав Венников. Контракт с 21-летним защитником заключен сроком на один сезон.

Ярослав – воспитанник екатеринбургского баскетбола, прошел всю вертикаль «Урала» и добрался до главной команды в минувшем сезоне.

– Как относитесь к медосмотрам, какая для вас самая тягостная процедура? – Кровь сдавать. Я в обморок падаю. Сам уже вырос, не боюсь. Но в обморок падаю. Ярослав Венников, игрок БК «Уфимец»

Два других новичка команды приедут в «Уфу» чуть позже. Все дело в том, что, хотя формально Иван Аладко и Александр Жигулин не являются легионерами, добираться им приходится из-за рубежа. Аладко из Беларуси, а Жигулин из Казахстана. Аладко выигрывал чемпионство и кубок своей страны и привлекался в национальную сборную. Жигулин провел в Единой Лиге ВТБ пять сезонов и выиграл серебро молодежного чемпионата Азии. Большая группа игроков в «Уфимце» осталась с прошлого сезона.

– Не было ли желания сменить клуб? – Нет, меня все устраивает в Уфе. Дети в садик ходят, мы уже здесь несколько лет. Даже не задумывался об этом. Михаил Каутин, игрок БК «Уфимец»