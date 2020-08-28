Стало известно, когда закончится пандемия коронавируса

Академик РАН Михаил Пальцев сообщил, когда закончится пандемия COVID-19. По предварительным данным, это произойдет в середине следующего года.

Если исходить из того, что летом заболеваемость спала, и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. К лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни.

Михаил Пальцев, академик РАН

Эксперт подчеркнул, что все эпидемии вирусов проходили три волны и привел в качестве примера испанку. Первая волна - сильная, вторая еще мощнее, а вот третья уже гораздо слабее.

Также Пальцев отметил, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет около 60% населения, а при достижении 95% инфекция погибает. Эксперт добавил, что вирус — новый, поэтому его еще нужно изучать.