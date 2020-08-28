Росздравнадзор выявил партии некачественных препаратов

Росздравнадзор выявил партии некачественных таблеток «Цитрамон П» серии №500819. Препарат производится предприятием «Уралбиофрам» в Екатеринбурге. Согласно информации, которая размещена на официальном сайте ведомства, «Цитрамон П» не соответствует качеству по показателю «растворение».
Территориальным органам поручили проконтролировать процесс изъятия из обращения вышеуказанной серии препарата.
В другом документе сообщается о прекращении обращения препарата «Мукалтин» серии №91119, который так же производится на «Уралбиофарм».