Росздравнадзор выявил партии некачественных препаратов

Росздравнадзор выявил партии некачественных таблеток «Цитрамон П» серии №500819. Препарат производится предприятием «Уралбиофрам» в Екатеринбурге. Согласно информации, которая размещена на официальном сайте ведомства, «Цитрамон П» не соответствует качеству по показателю «растворение».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения.

В другом документе сообщается о прекращении обращения препарата «Мукалтин» серии №91119, который так же производится на «Уралбиофарм».