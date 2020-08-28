Пожилой жительнице Башкирии подкинули сумку с останками человека

Накануне в садах под Стерлитамаком пенсионерке подбросили мешок, в котором находились останки человека. Пожилая женщина обнаружила его у забора своего дома. Подробности сообщили корреспонденты издания КП-Уфа.

Вопиющий случай произошел в понедельник, 24 августа. В сумке лежали кости бедер, ног, рук и череп. Прибывшие на место происшествия следовали установили, что давность останков составляет более года.