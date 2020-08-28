У жителей Башкирии появился дополнительный выходной

У жителей России появилась возможность брать дополнительный выходной. Он будет оплачиваться.

Речь идёт о выходном дне для диспансеризации. Работники имеют право брать такой выходной раз в три года. Сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могут брать выходной два раза в год.

Теперь все работники от 40 лет могут брать освобождение от работы на один день для того, чтобы пройти диспансеризацию. Такую поправку внесли в Трудовой в кодекс.