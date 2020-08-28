Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь 42-летней женщины

Вчера, 27 августа, в Ишимбайском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 на полном ходу съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, трагедия произошла на 1 км автодороги Ишимбай-Алебастровый. За рулем легковушки находился 41-летний мужчина, лишенный водительского удостоверения. По предварительным данным, он попросту не справился с управлением.

В результате ДТП водитель получил различные травмы, а его 42-летняя пассажирка погибла на места. По факту смертельной аварии проводится проверка.