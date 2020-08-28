Жительница Башкирии всю ночь провела в лесу

Недалеко от села Верхний Авзян в лесу заблудилась 64-летняя женщина. Пенсионерка вышла на «тихую охоту» с семьёй, но так увлеклась, что сильно оторвалась от родных. Женщину искали всю ночь.

Как опытные грибники, родственники договорились встретиться в назначенное время в назначенном месте. Но когда женщина не пришла, семья пропавшей забила тревогу. Родные обратились к спасателям, которые начали поиски.