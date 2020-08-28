В Башкирии переболевшие коронавирусом получат путевки в санаторий

В Башкирии ряд граждан, которые переболели COVID-19, получат путевки в санаторий . Бесплатное направление будет выделено медикам, социальным работникам, волонтёрам и др. Данное постановление уже подписал Глава Башкирии.

В документе четко описан порядок предоставления сертификатов на оздоровление в санатории. Каждый из них будет оплачен за счет средств республиканского бюджета. Также в документе прописаны организации, которые могут принять заразившихся коронавирусом.