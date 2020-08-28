В Башкирии переболевшие коронавирусом получат путевки в санаторий

В Башкирии ряд граждан, которые переболели COVID-19, получат путевки в санаторий. Бесплатное направление будет выделено медикам, социальным работникам, волонтёрам и др. Данное постановление уже подписал Глава Башкирии.
В документе четко описан порядок предоставления сертификатов на оздоровление в санатории. Каждый из них будет оплачен за счет средств республиканского бюджета. Также в документе прописаны организации, которые могут принять заразившихся коронавирусом.
Кто сможет получить путевку в санаторий бесплатно?
— работники медицинских организаций республики вне зависимости от формы собственности, оказывающие помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией;
— работники учреждений социального обслуживания, подведомственные Минтруду Башкирии, продолжающие работать по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина и (или) автономного режима работы (изоляции);
— специалисты по социальной работе, соцработники некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающие социальные услуги гражданам в период самоизоляции, участвующие в работе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции;
— волонтеры, оказывающие помощь гражданам в период самоизоляции;
— работники территориальных органов Роспотребнадзора по Башкирии, Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, работающие с биологическим материалом, участвующие в работе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции;
— сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, осуществляющие выездную работу, патрулирование, работу в оцеплении, охрану организаций, перепрофилированных для оказания медицинской помощи больным COVID-19;
— сотрудники Главного управления МЧС России по Башкирии, работающие в составе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции;
— работники государственных учреждений, подведомственных Минздраву Башкирии, с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, продолжающие работать непосредственно по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина и (или) автономного режима работы (изоляции);
— работники государственных учреждений, подведомственных Минобрнауки Башкирии, с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, работающие непосредственно по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина и (или) автономного режима работы (изоляции).