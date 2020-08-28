В Башкирии пьяный мотоциклист сбил девушку

Накануне, 27 августа, в Нуримановском районе зафиксирована авария с участием мотоциклиста. В селе Павловка 37-летний мужчина сбил девушку. Оказалось, водитель железного коня был пьян.

Подробности инцидента сообщила пресс-служба регионального ГИБДД. 21-летняя девушка переходила проезжую часть, когда на неё наехал пьяный мотоциклист. Пострадавшая получила серьёзные травмы и была госпитализирована.

Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. К тому же, при мотоциклисте не нашли водительские права. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.