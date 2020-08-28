Стало известно, сколько стоит собрать ребёнка в первый класс в Башкирии

Башстат подсчитал, сколько стоит собрать ребёнка в первый класс. Была опубликована средняя стоимость минимального набора товаров для школы. Оказалось, собрать девочку в первый класс намного дороже.

Судя по данным, которые предоставил Башкортостанстат, всего на подготовку мальчика придётся потратить 13 865,78 рублей. Из которых 9759,71 рублей уйдёт на одежду и обувь, а на канцелярские товары – 4106,07 рублей.

Собрать девочкув первый класс будет стоить родителям – 14 457,32 рублей. На одежду придется потратить 10 351,25 рубль, а на канцелярские товары – 4106,07. Получается, что собрать школьницу дороже на 592 рубля.