В Башкирии Белую зарыбили краснокнижной стерлядью

200 тысяч мальков краснокнижной стерляди пополнили водную фауну Белой. Их выпустили в районе паромной переправы Староянзигитово – Актаныш.

Зарыбление проводят по программе экологически-компенсационных мероприятий. Они осуществляются концессионером и строителями Восточного выезда из столицы.

В целом, пока будет вестись строительство новой платной автомобильной дороги с выходом на федеральную трассу М5 «Урал», запланировано не одно мероприятие, направленное на охрану водных биоресурсов и среды их обитания.