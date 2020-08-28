В Башкирии безработные будут получать меньше

В Башкортостане уменьшится пособие по безработице. С 1 сентября размер выплат снизится с 5175 до 1725 рублей.
Напомним, размер пособия увеличивали в период с мая по август из-за пандемии коронавируса. В настоящее же время подавляющее большинство рабочих предприятий вновь начало свою деятельность. Сумма выплат вернулась к изначальной величине.
Также прекратится доплата для безработных граждан в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. Для тех, кто был уволен с 1 марта, размер пособия определят по иной схеме: будет высчитан средний заработок за последние три месяца, а также учтут другие условия.