В Башкирии безработные будут получать меньше

В Башкортостане уменьшится пособие по безработице. С 1 сентября размер выплат снизится с 5175 до 1725 рублей.

Напомним, размер пособия увеличивали в период с мая по август из-за пандемии коронавируса. В настоящее же время подавляющее большинство рабочих предприятий вновь начало свою деятельность. Сумма выплат вернулась к изначальной величине.

Также прекратится доплата для безработных граждан в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. Для тех, кто был уволен с 1 марта, размер пособия определят по иной схеме: будет высчитан средний заработок за последние три месяца, а также учтут другие условия.

Те предприниматели, которые прекратили свою деятельность, например, в феврале, они также получают пособие в минимальном размере. Если, например, в мае, то им назначается пособие в размере минимальной оплаты труда – 13 949 рублей 50 копеек. Но начиная с 13 июня, когда вступает в силу постановление правительства РФ.

Дмитрий Ветошкин, начальник отдела содействия занятости населения и социальной поддержки безработных